Estrenan adelanto de “Toy Story 5”: La tablet llegó a romper la diversión

Cuando ya se pensaba que no se iban a realizar más lanzamientos de esta saga de películas animadas de Pixar, ahora se conoció que el 19 de junio de 2026 podremos disfrutar la quinta parte de Toy Story, justo 30 años después del primer filme.

Disney y Pixar han presentado ya el tráiler y no han admitido que sea la última, pero sí parece que está dirigida a un público más actual. Cada parte ha ido dirigida a los niños con los que empatizaba de manera contemporánea, y esta vez no ha sido diferente.

Este tráiler ha generado revuelo entre los fans y seguidores de la productora. No solo se ha observado polémica por la prolongación de unas películas que ya tuvieron su momento, sino también con el hecho de estirar su éxito.

Aunque el avance dura apenas 50 segundos, podemos sacar información importante de los fotogramas. Woody vuelve con todos los demás juguetes de Bonnie, dado el final de la cuarta parte, donde Woody acaba su etapa siendo su juguete.

Knifey aparece también en el tráiler, pareja de Forky. Este personaje solo será reconocido por aquellos que se quedaron hasta los créditos en Toy Story 4, donde Bonnie le hacia una novia a Forky.

Llega un paquete de entrega único, Lillypad. A su llegada Rex, Forky, Jessie, Mr. y Mrs. Potato, Slinky y otros de los personajes de Toy Story tiemblan. Esto solo nos hace preguntarnos cuál será el enfoque de este nuevo problema de la sociedad reflejado en esta película. ¿Abrazarán esta idea de adaptarse a los nuevos tiempos o defenderán el tradicional uso del juguete clásico como entretenimiento del niño?