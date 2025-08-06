El sable luz de Darth Vader, la varita de Harry Potter y el látigo de Indiana Jones serán subastados

​También se expondrán una claqueta de la película de Steven Spielberg ‘Tiburón’ (1975) y un vestido que la actriz neoyorquina Jane Fonda utilizó en la película ‘Barbarella’ (1968).

El sable láser de Darth Vader, la varita de Harry Potter o el cinturón y látigo de Indiana Jones junto a otros mil objetos de utilería del mundo del cine se subastarán entre el 4 y el 6 de septiembre en Los Ángeles (EE.UU.) con un valor total estimado de 10 millones de dólares (8.630.000 euros).

Algunos de éstos, como el ‘neuralizador’ de la saga de películas ‘Men in Black’ (1997) o el casco de Sauron, el terrible señor oscuro del ‘Señor de los Anillos: la compañía del anillo’ (2001) , se exhibieron este miércoles en Londres en una muestra organizada por la casa de subastas Propstore, organizadora de la venta.

La pieza estrella es la espada láser del tirano Darth Vader utilizada en ‘La guerra de las galaxias: el imperio contraataca’ (1980) y ‘La guerra de las galaxias: el retorno del jedi’ (1983), sable con el que el ‘sith’ luchó en la memorable batalla contra Luke Skywalker, y que tiene un precio estimado de entre uno y tres millones de dólares (entre 860.000 y 2.590.000 euros).

Otro de los objetos destacados es la varita que el actor británico Daniel Radcliffe utilizó en ‘Harry Potter: el prisionero de Azkaban’ (2004), valorada entre 30.000 y 60.000 dólares (25.870 y 51.730 euros), una de las máscaras utilizadas por el canadiense Ryan Reynolds en ‘Deadpool’ (2016), con un precio de entre 12.000 y 24.000 dólares (10.350 y 20.690 euros).