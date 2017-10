Cierran aeropuertos de Estados Unidos ante llegada de huracán Nate

Funcionarios del Aeropuerto Regional de Mobile, Alabama y del Aeropuerto Internacional de Pensacola (PNS ), Florida, confirmaron que ambos aeropuertos cerrarán el sábado debido al huracán Nate.

Brian Belcher, portavoz del Aeropuerto Regional de Mobile, dijo que cerró operaciones a las 4 de la madrugada de este sábado y volverá a abrir al mediodía del domingo tanto para el Aeropuerto Regional de Mobile como para Mobile Aeroplex en Brookley Field.

“De lo que nos dicen, los vuelos deben poder llegar y despegar sin problemas el sábado”, dijo Belcher.

“Seguiremos monitoreando el tiempo, si la tormenta cambia o las cosas cambian, el horario de apertura del domingo podría cambiar”.

UPDATED: Due to storm upgrade, PNS will now close and cease ALL operations at 6 PM today. Contact your airline for rebooking info.

— Pensacola Airport (@flypensacola) October 7, 2017