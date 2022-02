Christian Nodal tenía entre sus planes incluir a Belinda en su testamento, así lo dijo el artista mexicano el pasado diciembre en una entrevista.

Christian Nodal pensaba incluir a Belinda en su testamento

Durante la entrevista, los reporteros tocaron el tema de su futuro, a lo que Nodal contestó y siempre incluyó a su entonces prometida.

Christian Nodal mencionó que estaba dispuesto a dejar parte de sus bienes a Beli siempre y cuando esta fuera su esposa y madre de sus hijos.

“Todavía no tengo un testamento, porque realmente no tengo qué dejarle a un hijo o a alguien más, no tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer, cuando considere que esté en una etapa más grande, que mi carrera esté más concluida, claro que lo voy a hacer”, mencionó.