“Chocorroncito” por otra oportunidad titular

No importa cuantas veces haya fallado en convertirse Campeón Mundial, el boxeador Carlos “Chocorroncito” Buitrago se mantiene firme en que un día lo logrará y es por ello que desde ya piensa en su chance de hacerlo.

El pinolero que el pasado viernes perdió por Decisión ante Elwin “La Pulga” Soto, cree que muy pronto tendrá su séptima oportunidad de convertirse en monarca mundial, y mientras tanto hace caso omiso lo que la gente opina de él.

-Publicidad-

“Yo siento qye hice un buen trabajo sobre el ring. Quizás me quedé corto en el intento de ser Campeón Mundial, pero eso no me quita los deseos de seguir batallando y buscando mi séptima oportunidad”, dijo Buitrago en exclusiva para Tu Nueva Radio Ya.

La derrota de “Chocorroncito” le desmejoró su récord a 32 victorias por 6 derrotas y 18 nocauts propinados… Momentos después de caer en su oportunidad titular, recibió una buena noticia de parte de sus manejadores.

“Me dijeron que mi próxima pelea será por un Título Regional y de ganarlo enfrentaré al Campeón Mundial de las 105 libras de la OMB, el boricua Wilfredo Méndez”, dijo Buitrago. “En menos de un podría estar en otra pelea de Campeonato”, añadió.

“Chocorroncito” ha tenido seis oportunidades de ser Campeón. Su récord en estas peleas trascendentales son 0 victorias por 5 derrotas y un empate. Él está convencido que para lograrlo, sólo necesita un chance más.