Chocolatito González sobre el resultado de la pelea: «Las dos ya las gané»

Román Chocolatito González perdió el título de la Asociación Mundial de Boxeo al caer este sábado con una polémica decisión, ante Juan Francisco Gallo Estrada, en el pleito donde se unificaron las coronas del CMB y AMB, que ahora están en poder del gladiador azteca.

Chocolatito González se vio afectado por un controversial fallo que dio el Juez, venezolano, Carlos Sucre, quien en su tarjeta vio ganar al Gallo 117-111, cuando en las otras dos tarjetas estaban empatadas 115-113, una a favor de cada Boxeador.

-Publicidad-

Después del controversial fallo, Chocolatito declaró «Estoy muy feliz por el resultado, hice un buen trabajo, el rey soberano es a quien debo todo».

Ante la posibilidad de una tercera pelea frente el Gallo Estrada, el gladiador pinolero mencionó «Las dos (Peleas) ya las gané, estoy feliz por el talento que Dios me dio, el boxeo, Dios me los bendiga, añadió el ahora ex Campeón Román Chocolatito.

Chocolatito González se mostró optimista en medio de la polémica derrota sufrida ante el Gallo Estrada, los expertos mexicanos también se vieron sorprendidos por la escándalosa, tarjeta del Juez venezolano.