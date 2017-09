Chocolatito: “El contragolpeo me sorprendió demasiado”

Luego de haber sido noqueado por el tailandés Srisaket Sor Rungvisai, el nicaragüense Román “Chocolatito” González se encuentra bien de salud y resignado por el revés, pero al mismo tiempo anuente a aceptar las buenas condiciones físicas que mostró su rival.

“Yo sabía que él traía las mejores condiciones físicas. Fue una mano que verdaderamente me golpeó mucho. Fue una mano que me sorprendió mucho, ese contragolpeo me sorprendió” dijo Román en una entrevista realizada por el colega Levi Luna esta mañana.

“Me da mucha tristeza que le quedé mal a mi país, pero bueno, pido disculpas a cada nicaragüense. Les digo que no quise fallar, pero así es el boxeo y lo importante es que con humildad acepto la derrota” agregó González.

“Cuando me levanté de la lona, pensé en Alexis Argüello y su caída en la segunda pelea ante Aaron Pryor. Ese legado que nos dejó a todos los boxeadores es inmenso, porque él es el más grande. Eso es una motivación, él también cayó, yo también caí” sentenció el pinolero.

Román llegará al país este lunes vía aérea, aún con horario por definir, con la intención de tomarse unos meses de descanso, para compartir con su familia y pensar en lo que será su futuro en el pugilismo profesional.