China instalará en Nicaragua Corresponsalía de Medios para Centroamérica

La República de Nicaragua y el Gobierno de China firmaron este miércoles un memorándum de entendimiento e inauguraron la corresponsalía de medios para Centroamérica del país asiático.

Zhu Boying, director para América Latina del Grupo de Medios de China (CMG), declaró que la firma del acuerdo tiene como objetivo mejorar los conocimientos de los medios de comunicación en Nicaragua con la elaboración de noticias, documentales y otros programas.

El acuerdo se dedica a profundizar los intercambios y cooperación en materia de programas de noticias y recursos de medios de noticias con otros países de América Central distintos a Nicaragua; fortalecerlos en el campo y en la producción en conjunto de documentales, series televisivas y otros programas de noticias, aumentando el conocimiento mutuo entre los pueblos de ambos países, añadió Boying.

La periodista china Xue Gao fue nombrada como corresponsal del Grupo de Medios de China (CMG) en Managua.

Esto tiene una importancia trascendental para nuestro país (…) Nos sentimos honrados que China vea en nuestro gobierno, nuestro pueblo, nuestro país, esa hermandad que nosotros hemos manifestado y esa capacidad de cooperación directa con compromisos objetivos ideales compartidos que ahora se podrán materializar en la cooperación a través de los medios de comunicación, declaró Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para la Inversión Extranjera.

Para nosotros es importantísimo poder cooperar con estos grandes medios chinos. Sabemos la importancia y el alcance que tiene el grupo de medios chinos en la región y el mundo entero. Para nosotros es una gran oportunidad de poder presentar a Nicaragua como lo que en realidad es un proyecto cristiano, Socialista y Solidario, agregó.

El acto fue presidido por el Laureano Ortega Murillo, Asesor para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional Secretaria Privada para Políticas Nacionales, Presidencia de la República; Yu Bo, Delegado en Representación del Ministerio de Relaciones Exteriores de China; Sr. Zhu Boying, Director para América Latina de Grupo de Medios de China (CMG); Michael Campbell, Ministro Asesor del Presidente de la República para las Relaciones Internacionales y el Gran Caribe; Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador Multinoticias Canal 4; Idania Castillo, Co Directora de Cinemateca Nacional; Camila Ortega Murillo, Co Directora de Canal 13; Aaron Peralta, Director de Canal 6; Sr. Li Weil In, Vice Director para América Latina del Grupo de Medios de China (CMG); Sra. Xue Gao, corresponsal de Grupo de Medios de China (CMG) y Sr. Sun Yu, Corresponsal en Jefe de CMG en Buenos Aires.

El Grupo de Medios de China nació en el año 2018 y es una plataforma de difusión constituida por la Televisión Central de China, la Radio Nacional de China y la Radio Internacional de China.

Es un grupo de radio y televisión con un alcance internacional que transmite en muchísimos idiomas; además tiene presencia en redes sociales tales como Facebook, Instagram y Twitter.