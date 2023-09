China inaugura línea ferroviaria de alta velocidad más rápida que cruza el mar

China inauguró su línea ferroviaria de alta velocidad más rápida que cruza el mar, la cual conecta ciudades como Fuzhou y Xiamen a lo largo de la costa occidental del estrecho de Taiwan.

Un tren bala Fuxing G9801 partió de Fuzhou, capital de la provincia oriental de Fujian a las 9:15 horas, para dar así la apertura a la línea de alta velocidad Fuzhou-Xiamen-Zhangzhou, de 277 kilómetros de longitud.

Este, el primer ferrocarril chino de tales características, cuenta con una velocidad diseñada que alcanza los 350 kilómetros por hora para sus trenes, informó el operador ferroviario del país, China State Railway Group Co., Ltd.

Con estaciones en las ciudades de Fuzhou, Putian, Quanzhou, Xiamen y Zhangzhou, se trata del más reciente megaproyecto de infraestructura puesto en funcionamiento para impulsar la conectividad en Fujian, cuyas opciones y eficiencia de transporte se han visto limitadas durante mucho tiempo debido a su terreno montañoso.

La nueva línea reduce a menos de una hora el tiempo de viaje entre Fuzhou y Xiamen, un centro económico y lugar de atracción turística en la provincia. El recorrido más rápido en tren solía durar alrededor de una hora y 20 minutos.

El ferrocarril ofrece una impresionante vista del mar, con sus 19,9 kilómetros de vías levantadas sobre este. Atraviesa tres bahías costeras, como son la de Quanzhou, la de Meizhou y la de Anhai, a través de puentes que, según los ingenieros, fueron extraordinariamente difíciles de construir.

«Esta línea férrea reúne casi todos los retos encontrados durante la construcción de anteriores proyectos ferroviarios de alta velocidad», declaró Li Pingzhuo, director de proyectos de China Railway Siyuan Survey and Design Group Co., Ltd., la compañía encargada de su diseño.

La construcción de los tres puentes ha superado con éxito los desafíos planteados por los fuertes vientos, el oleaje, las aguas profundas y la naturaleza corrosiva del medio marino, afirmó Li, quien añadió que la vía se ha reforzado contra los terremotos al cruzar una zona de alto riesgo sísmico.

Este ferrocarril es la última gran incorporación a la extensa red de alta velocidad de China. En 2022, el país disponía de 42.000 kilómetros de líneas operativas de este tipo, para situarse en el primer puesto mundial, y la longitud de las vías férreas que operan regularmente a 350 kilómetros por hora se acercaba a los 3.200 kilómetros en junio de 2022.

Una circular emitida por el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado a principios de este mes designó a Fujian como una zona de demostración para el desarrollo integrado a través del estrecho, con el objetivo de facilitar su mejor conectividad e integración con Taiwan.

Cong Liang, subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, señaló que en Fujian se ha consolidado una red integrada de transporte multidimensional que hace técnicamente posible la construcción de un paso de transporte de alta velocidad que una esta provincia con la isla.