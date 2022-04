Cheslor Cuthbert es inscrito por los Dantos y debutará este fin de semana ante el San Fernando

Cheslor Cuthbert, uno de los principales jugadores en la historia de nuestro Béisbol ha sido fichado por la “Maquinaria Roja” de los Dantos y este fin de semana estará debutando en el Pomares 2022, cuando su equipo se enfrente a las Fieras del San Fernando.

Cuthbert estará actuando como 4to bate y tercera base del club. Será la gran atracción de la Liga este fin de semana. Los Dantos jugarán ante el Masaya el sábado en Nindirí y el domingo en Tipitapa.

“Me siento contento de estar aquí, en mi casa”, dijo Cheslor. “Estoy listo para jugar el Pomares. He estado entrenando y me gustan los Dantos porque además de ser un buen equipo, me llevó bien con los peloteros”, añadió.

En la página oficial de Los Dantos, Cheslor también comentó que su sueño de retornar a las Grandes Ligas está intacto y está convencido que tendrá más oportunidades de vincularse al Béisbol Organizado.

Los Dantos se encuentran en 3er Lugar en el Pomares 2022 y sólo están atrás de León y San Fernando… Omar Cisneros, mánager de los Dantos, espera grades resultados este fin de semana y así escalar al segundo puesto en el Torneo.