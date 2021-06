La menor nicaragüense Xochil Andrea Mendoza Zeledón, de 13 años de edad, desapareció tras salir de la casa donde habitaba en Turrucares de Alajuela, Costa Rica, desde el 25 de febrero de este año.

Chavala pinolera cumple más de tres meses de haber desaparecido en Costa Rica

Su abuela materna relató que el día de su desaparición, la menor salió a comprar una recarga telefónica a una pulpería cercana, la que efectivamente realizó según informó el dueño del negocio.

Al pasar el tiempo y ver que no regresaba a la casa, la mamá de Xochil decidió ir a buscarla, pero ya no la encontró, por lo cual procedió a interponer la denuncia ante el Organismo de investigación Judicial (OIJ).

A más de tres meses de la desaparición, ni las autoridades ni los familiares han logrado obtener ninguna pista sobre el paradero de la menor, quien este miércoles cumplió o estaría cumpliendo 14 años.

El caso no había trascendido públicamente a petición de las autoridades ticas, que sugirieron no hacerlo para no entorpecer las investigaciones, sin embargo hace tres días dijeron a los familiares que si deseaban sacarlo en las redes, podían hacerlo.

Xochil nació en Managua y tiene familia en Matagalpa, pero desde hacía poco tiempo vivía con su mamá y tres hermanos menores en Turrucares de Alajuela donde no tenían amistad con nadie.

Las autoridades ticas elaboraron un afiche en el que solicitan que cualquier tipo de información acerca del paradero de la menor la hagan saber al celular: 8800- 0645, en Costa Rica.