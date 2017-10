Chavala dio a luz en baño de hospital Lenin Fonseca. Su papá la llevó a consulta por “fuerte dolor de estómago”

Esto es lo que le pasó a don Ervin Díaz este sábado, cuando llevó de emergencia al hospital Lenin Fonseca a su hija Cristel Francela Díaz Moncada, de 22 años, con un supuesto dolor de estómago agudo, que resultó ser el anuncio del nacimiento de su bebé.

Y es que Cristel Francela jamás le dijo a su padre que tuviera pareja y para ocultar su embarazo se fajaba, pero la madrugada los dolores fueron tan fuertes que no soportó y pidió la llevaran al hospital.

Ya en el centro asistencial, la joven Cristel entró caminando con ayuda de un vigilante, y cuando le tomaban los datos dijo que tenía ganas de orinar, pero lo que hizo fue ir a dar a luz en el servicio higiénico.

El susto fue para los que esperaban en la sala de emergencia, quienes escucharon el llanto de un bebé al lado de los inodoros y al ir a indagar encontraron a la joven con el bebé en sus brazos y toda ensangrentada.

De inmediato los médicos la atendieron y alistaron para trasladarla al hospital de la Mujer Bertha Calderón, junto a su bebé y don Ervin Díaz, que no salía de su asombro al ver que como por arte de magia, se había convertido en abuelo.

“Esto no puede estarme sucediendo a mí, si mi niña no ha tenido ni novio, como puede ser posible que ella haya estado embarazada y yo no me diera cuenta, no, no esto no puede ser”, expresaba Don Ervin, pero la realidad es que la bandidita de la Cristel, sí lo hizo abuelo.

La joven madre es habitante de la zona 4 de Ciudad Sandino, a donde volverá convertida en madre y don Ervin en abuelo.