Centenares de devotos despidieron por su cuenta a Santo Domingo de Guzmán

Centenares de devotos de Santo Domingo de Guzmán se postraron en diferentes partes de Managua desde tempranas horas de este lunes, para despedir la venerada imagen que regresa a su morada cada 10 de agosto.

En horas de la mañana, devotos y promesantes se reunieron en el sector del Gancho de Caminos en el mercado Oriental, para bailarle al santo patrono de los managuas.

Inicialmente, las personas se reunieron en la sede del Comité de Cargadores Tradicionalista de Santo Domingo, cerca del gancho de caminos en donde tenían una réplica de la milagrosa imagen.

Otro grupo de personas se apostó frente a la iglesia Santo Domingo, en Managua, afirmando a través de transmisiones en vivo que se unirían en procesión hacia la iglesia de Las Sierritas.

“Nadie me detuvo, yo sigo con mi tradición sin importar los tiempos. Nadie me tiene que decir que no venga. A mí no me importa lo que decida otra gente”, expresó la devota María Mercedes Salazar.

El promesante Aníbal Dinarte, quien se viste de vaca culona para esta celebración, también llegó a participar bailando hasta Las Sierritas.

José Gregorio Alarcón Cortez, mejor conocido como “Chepe Largo”, y presidente del Comité Tradicionalista de Cargadores de Santo Domingo de Guzmán, destacó que los devotos de “Minguito” llegaron a bailar y a rezar con fe a su santo patrono para que siga intercediendo por todos.

Durante el retorno de la réplica de Santo Domingo se escuchó el estruendo de las bombas, los cohetes, la música de marimba y los infaltables chicheros.