Celador mató a tres colegas, entre ellos un nica, en Dominicana

El agrónomo nicaragüense José Alberto Martínez, de 42 años, y dos colegas de trabajo dominicanos, fueron ultimados a balazos por un agente de seguridad de la Compañía Tabacalera La Fuente, en el municipio de Bonao, en República Dominicana.

Celador mató a tres colegas

El hecho de sangre se produjo en el recinto Cigar Family, en donde el vigilante Alan José Pascual Alejo, abrió fuego contra tres de sus compañeros sin mediar palabras.

Después del triple crimen, el asesino dijo a las autoridades que los occisos no tenían problemas con él, pero que tenía problemas económicos debido a que “perdió mucho dinero en los juegos de azar”.

“Llegue al trabajo y dije que me dolía una muela, que no quería trabajar y el supervisor me obligó a que trabajara”, indicó.

Agregó que eso lo enfureció, primero le quitó la vida a su compañero de funciones, luego al vigilante de la puerta y por ultimo al ingeniero agrónomo nicaragüense.