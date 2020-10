Caraceña denuncia a ex marido porque no la ¡Deja en Paz!

Isaura Dominga Paz Arce, de 25 años, denunció a su ex marido Juan Ramón Martínez Ulloa, de 28, por estar obsesionado con ella y no dejarla rehacer su vida.

La fémina habita en el barrio María Auxiliadora, del municipio de San Marcos, departamento de Carazo, donde relató que hace 5 meses se separó de Juan Ramón, pero este la llama por celular, le escribe y la hostiga, siguiéndola a todos lados.

“Este hombre me tiene al borde de la locura, cuando nos dejamos acordamos que cada quien iba a hacer con su vida lo que quisiera, pero no me deja en paz” relató Isaura Paz quien pidió una orden de alejamiento para su ex Romeo.