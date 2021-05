Capturan a sujeto que macheteó a 3 perros en un sólo día en Managua

El sujeto Henry José Urbina, de 35 años, fue capturado por la Policía Nacional tras ser denunciado por familias de la comarca Los Vanegas, kilómetro 12.3 de la carretera a Masaya, después de que le asestó varios machetazos a un pobre perro, causándole graves lesiones en distintas partes del cuerpo.

Los habitantes de la comunidad reaccionaron indignados luego que el sujeto bajo los supuestos efectos del licor dejó desangrándose al animalito el cual es llamado cariñosamente como “El Chingo” por su dueña Estela Manjarrez.

El caso se tornó viral en las redes sociales donde los cibernautas condenaron eL cobarde y cruel ataque, pero luego se supo que no es solo uno el animalito afectado por el salvaje, sino que fueron tres los macheteados en las últimas horas.

“Cada vez que anda bolo se pone violento y hoy sin piedad me le asestó varios machetazos a mi perro que casi me lo mata. Nosotros denunciamos el caso a la policía para que se haga justicia y que también se haga responsable de los gastos del veterinario”, dijo la dueña del can herido.

Además afirmó que los dueños de los otros perritos lesionados llegaron a recoger sus animalitos en el monte con sus orejas partidas por lo que pidieron a la policía que haga justicia. A uno de los perros tuvieron que inyectarlo para que muriera y no verlo sufrir por el estado lamentable en que lo dejó, dijo un poblador.

Los habitantes de los Vanegas dijeron que desde hace meses se mantienen en zozobra ya que Henry Urbina vive solo borracho y en ocasiones drogado, recetando solo machete, incluso a miembros de su familia.

El desalmado sujeto vive con su mamá y otros parientes a quienes mantiene con el credo en la boca porque arma bonches y los amenaza con machetearlos, según pobladores del sector.

La semana anterior, sujetos desconocidos también mataron a cuchilladas a dos caballos que deambulaban por las calles en distintos barrios de la ciudad de Granada.

El 11 de mayo del 2011 en Nicaragua se aprobó la Ley 747 ley para la protección y bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domésticos.