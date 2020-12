En tremendo clavo está metida Milagros Jarquín Flores, de 24 años, quien le fracturó la nariz de varios puñetazos a su novia Sandra María Pérez Cano, de 20 años de edad.

Capturan a granadina que agredió a su novia por una supuesta infidelidad

El pleito de pareja ocurrió en la Plaza La Fe, de la ciudad de Granada, por una supuesta infidelidad por parte de Milagros.

Cazadores de Noticias indicaron que Sandra María le dijo a Milagros “ya me di cuenta que me la andás pegando con tu mejor amiga y me querés dejar… pero te voy a enseñar que conmigo no se juega”.

Acto seguido le pegó varios puñetazos en el rostro hasta fracturarle la nariz y reventarle los labios.

La lesionada fue trasladada al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada; mientras que su agresora fue detenida por las autoridades para que responda por el delito de lesiones graves.