Capturada en pleno robo en la capital grita «Perdóneme, Perdónenme»

En la estación 3 de policía se encuentran presos Adrian Enrique Rojas, de 24 años, y una mujer de apellido Meléndez, de 29, que intimidaron al ciudadano Silvio Antonio Flores Mendoza, de 30 años, para asaltarlo.

La mujer gritaba que la perdonaran tras ejecutar un robo junto al otro sujeto en Managua

Testigos del hecho dijeron que la pareja arrinconó a Silvio Flores cerca de uno de los bares del mercado Israel Lewites y cuando iban a robarle fueron capturados por agentes policiales, que resguardan el centro de compras.

La pareja fue trasladada a la delegación policial donde la fémina se soltó en llanto diciendo: «Perdónenme, perdónenme… anoche me fue mal, no agarré ni un cliente y andaba palmada, por eso me empuje a robar».

Los detenidos serán puestos a la orden de las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento.

Siempre en Managua, agentes del orden público capturaron a José González Alemán, de 34 años; Enrique Gutiérrez, de 31; y José Aragón Flores, de 20; al momento que protagonizaban un bochinche en las inmediaciones del antiguo Arbolito, en el barrio Santa Ana.

Trío de bochincheros capturados en el barrio Santa Ana de Managua

El trío de bochincheros dijeron que el motivo el pleito fue un dinero que se dieron a guardar entre ellos, pero al final ninguno lo tenía.

“Yo no tengo los riales… yo tampoco… mucho menos yo” se decían entre ellos los autores del disturbio, pero como dicen los abuelitos: «De mano en man, se perdió una carreta repleta de comida en Masaya».