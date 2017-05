Captan a jugador del Manchester City pateando en la cabeza a un hombre (+VIDEO)

Hace unos días el zaguero belga del Manchester City Jason Denayer hacía noticia por aparecer como parte de una posible negociación para que Arsenal deje partir a Alexis Sánchez (ver nota), sin embargo ahora lo hace por una situación muy distinta.

En Bruselas a las 6 de la mañana el jugador fue captado en una pelea callejera, dándole una brutal patada en la cabeza a un hombre que estaba tendido en el suelo.

“Estaba yendo hacia mi coche cuando oí a un amigo gritando, vi que estaba en peligro y tuve que intervenir”, explicó el defensa de 21 años que la temporada pasada jugó cedido en el Sunderland.

“Respondí por instinto, mi único propósito era proteger a mi amigo”, argumentó sobre su reacción.

Jason Denayer involved in brawl outside bar during holiday in Brussels. pic.twitter.com/frTMcfxAfc

— City Chief ️ (@City_Chief) May 24, 2017