Capitalinos disfrutan en Teatro Nacional del concierto Hollywood Forever, un recorrido musical por lo mejor del cine

El Teatro Nacional Rubén Darío junto a Camerata Bach en su 30 Aniversario, la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío y artistas invitados protagonizaron la noche de este miércoles el concierto Hollywood Forever con los mejores temas musicales de lo mejor del cine.

El director del Teatro, Ramón Rodríguez, dijo que este espectáculo que ya se había realizado hace años, muestra una pequeña antología de la música de películas más destacadas.

“Esta noche se hizo un recorrido por las canciones de las películas como Mago de oz, Moon River, El Padrino, la música del oeste del maestro Ennio Morricone con “El Bueno, El Malo y El Feo”, los 7 jinetes, que marcaron la época y las más recientes que tuvieron una connotación enorme como es Titanic, Indiana Jones, La guerra de las galaxias y más”, agregó Rodríguez.

La cantante venezolana, Erika Seijas es parte de los artistas que deleitó al público con los temas: Moon River, Somewhere Oven de Rainbow del Mago de Oz y My Heart Will Go On, la canción del Titanic.

“Este es un espacio para que los artistas brillen y puedan mostrar su talento. Me siento bastante orgulloso de compartir con estos artistas y en mi caso tengo una selección de temas, entre ellos un mix de Vaselina”, finalizó el cantante David Campos.