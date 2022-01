Capitalino que “le endulzó el oído” a mujer 15 años menor que él, la convertirá en su esposa en Ya Tu Boda 2022

“Para el amor no hay edad” cita el viejo y conocido refrán que le cae como anillo al dedo a don Luis Ramón García Gómez, de 70 años, quien el próximo mes de febrero convertirá en su esposa a María Auxiliadora Narváez Hernández, de 55 años, en el magno evento “Ya Tu Boda 2022”.

Doña maría relató que hace 36 años viajó del municipio de Santa Teresa, departamento de Carazo, hacia la casa de una tía en la ciudad de Managua, para continuar sus estudios.

“Yo trabajaba despachando en una pulpería y en ese lugar Luis me piropeaba y me dedicaba canciones” dijo doña María a quien no le importó que su Romeo fuera 15 años mayor que ella.

Actualmente la pareja habita en el barrio San Judas, de Managua, y producto de su gran amor han procreado 4 retoños.

Don Luis García trabaja como joyero y su Julieta es Ama de Casa, y están ansiosos de darse el “Si Acepto” y legalizar su unión gracias a Tu Nueva Radio YA.

Las parejas que quieran participar en “Ya Tu Boda 2022 – Me caso con Vos”, deben traer sus documentos al Edificio Radiópolis, ubicado de los semáforos del Ministerio de Gobernación, 3 cuadras al sur, en horario de oficina

Los novios deben traer tres fotocopias de cédula y de partida de nacimiento, y tres fotocopias de 2 testigos mayores de 21 años, que bien pueden ser familiares.