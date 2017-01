Cantante del grupo Nicoya aclara que ella no publicó videos pornos a su Facebook

Ruth Ocampo, vocalista principal del grupo musical Nicoya, aseguró este viernes que ella no fue quien subió unos videos pornográficos a su cuenta de Facebook, hecho que causó furor entre sus fans que pensaban que ella era la protagonista de la película.

La intérprete de la rola “Sopita de Frijoles” publico en su muro: “Amigos me informaron que están poniendo videos pornográficos en mi facebook sepan que no los he publicado yo, para que los denuncien hay disculpen no me había dado cuenta”.

Tu Nueva Radio YA se comunicó con Ruth Ocampo quien expresó sentirse muy ofendida por este acto de ciberbullying, y les hizo un llamado a todas las figuras públicas, a cuidar la privacidad en sus redes sociales.