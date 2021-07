Canciller Denis Moncada Colindres realizará visita oficial a Rusia del 17 al 21 de julio

COMUNICADO DE PRENSA

Del 17 al 21 de Julio, el Canciller nicaragüense Denis Ronaldo Moncada Colindres realizará una visita oficial a Rusia.

El 19 de julio mantendrá conversaciones con el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia Sergey Lavrov, durante las cuales está previsto discutir una amplia gama de temas de la agenda bilateral, internacional y regional. Se prestará atención especial a los problemas de la lucha contra la propagación de la infección por coronavirus. En mayo-junio de este año fueron entregados a Nicaragua los primeros lotes de la vacuna rusa Sputnik V.

Es significativo que la próxima visita coincida con la celebración del 42 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista (19 de julio de 1979), que se ha convertido en símbolo de lucha por la libertad, la igualdad y la justicia social.

Lograr mayor fortalecimiento de la alianza estratégica con Nicaragua es una de las prioridades de la política exterior de Rusia en la región de América Latina y el Caribe. El diálogo político entre nuestros países se desarrolla con éxito al más alto nivel, se intensifica una estrecha coordinación parlamentaria y se amplía el marco legal. La Comisión Intergubernamental para la cooperación económica- comercial y el intercambio científico técnico está trabajando de manera productiva, se están ejecutando proyectos conjuntos en área de la salud y el espacio, las partes entablan contactos en la esfera de superación de las consecuencias de los desastres naturales, en el campo de formación y capacitación del personal.

Nuestro trabajo conjunto en el ámbito global continúa siendo determinado por la coincidencia de posiciones sobre los principales problemas de las agendas regionales e internacionales, el compromiso con el estricto cumplimiento de las normas y principios del derecho internacional, sobre todo, la Carta de las Naciones Unidas, a favor del fortalecimiento del papel central de la ONU y su Consejo de Seguridad.

Managua tradicionalmente apoya las prioridades rusas en el marco de la Asamblea General de la ONU, en particular, en la lucha contra la glorificación del nazismo, en las medidas de fomento de la confianza y el no despliegue de las armas en el espacio, en el control de armas, el desarme y la no proliferación, la seguridad de la información internacional, la lucha contra la ciberdelincuencia. Se muestran solidarios con nuestra línea con respecto a las resoluciones políticamente sesgadas sobre Crimea, Abjasia y Osetia del Sur, Siria.

Rusia y Nicaragua son unánimes en cuestiones de inadmisibilidad de injerencia en los asuntos internos de estados soberanos, no reconocimiento de golpes de estado como método de cambio de poder, rechazo a la presión por vía de sanciones ilegítimas, carentes de principios y discriminatorios, incluida la aplicación extraterritorial de la legislación nacional .

Rechazamos categóricamente la injerencia externa en los asuntos políticos internos de Nicaragua, en particular los intentos de influir en los procesos electorales el próximo 7 de noviembre, cuando se celebrarán las elecciones generales. Rusia se solidariza con el Gobierno y el Pueblo de este país, condena enérgicamente cualquier forma de aislacionismo y presión contra un estado soberano, apoya el derecho de los nicaragüenses a determinar de forma independiente el destino de su país.