Canciller Denis Moncada: En la unidad está la fuerza de los pueblos

El Canciller de la República, compañero Denis Moncada Colindres durante una intervención en la cadena internacional TeleSur este miércoles, brindó una valoración sobre la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Argentina, donde los pueblos elevaron su voz para rechazar las agresiones económicas que las autoridades del gobierno de Estados Unidos imponen contra las naciones que luchan por el respeto de su soberanía y su autodeterminación.

Nicaragua estuvo representada por Moncada en la CELAC, en nombre del Presidente Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, donde leyó el mensaje del Gobierno y Pueblo nicaragüense.

En este encuentro de jefes de estado y gobiernos se habló ampliamente sobre las agresiones de los poderes fácticos de Estados Unidos contra los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“Lo importante es mantener de forma persistente y prevalecer en la lucha para exigir lo que consideramos nosotros un derecho de nuestros países, de nuestros pueblos de tener realmente y de poder decir a las acciones imperiales hegemónicas que siempre han estado atentando contra los derechos elementales de nuestros pueblos y la soberanía de nuestros estados. Creo que lo importante y debemos tener claro, que vamos, debemos y tenemos que mantener la persistencia, la lucha permanente contra esas acciones que son agresivas, que son realmente ilegales, que afectan a nuestros países”, señaló Moncada.

En su participación en la cadena internacional, reiteró que el gobierno de Estados Unidos siempre está buscando cómo maniobrar para sacar ventajas a todas las situaciones “inclusive pueden procurar diálogos, conversaciones, pero ya sabemos que el objetivo y final de ello es tener ventajas y provechos, beneficios de esas relaciones y de esos posicionamientos”.

Insistió que Nicaragua con su Gobierno siempre respeta y cumple todo lo relacionado al marco y al derecho internacional “y en el marco de la carta de las Naciones Unidas en los aspectos que hacen prevalecer el derecho de los estados a la no injerencia, a la no intervención, realmente condenar todo lo que son las medidas unilaterales, ilegales y arbitrarias. No pensemos que los Estados Unidos van a otorgar y a ceder lo que se está exigiendo, eso es parte de la lucha y hay que mantenerla y hay que hacerla prevalecer para poder realmente en un momento determinado en proceso histórico paulatino y progresivos poder obtener lo que le interesa a nuestros estados y a nuestros gobiernos y nuestros pueblos, es la forma de lucha, política y diplomática que definimos, que mantenemos, que sostenemos y debemos continuar sosteniendo”.

Cuando fue consultado sobre la propuesta de establecer para América Latina y el Caribe un sistema monetario común y sobre la unidad de las naciones, el Canciller Moncada resaltó que Nicaragua con el Gobierno del Presidente Daniel Ortega aboga por una unidad basada en el pensamiento bolivariano.