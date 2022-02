Campbell al Bóer y Loáisiga con Los Dantos

Este próximo 18 de febrero arranca el campeonato nacional de béisbol German Pomares 2022, donde los equipos capitalinos saltan como favoritos al título.

Darrel Campbell y Jonathan Loáisiga

Las nuevas contrataciones de los conjuntos de Managua han sido las siguientes: Los Indios del Bóer amarraron a Darrel Campbell y Los Dantos consiguieron a Jonathan Loáisiga.

El Bóer presentara el siguiente Line Up para la primera serie el próximo 18 de febrero ante las Brumas de Jinotega, en el Estadio Nacional:

Winston Dávila en la receptoría. (A)

Edgar Montiel en la inicial. (A)

Wuilliam Vásquez en segunda. (A)

Cristian Moreno en el campo corto. (C)

Álvaro Rubí en tercera. (B)

Darrel Campbell designado. (A)

Mike Loaisiga en el izquierdo. (C)

Bismarck Rivera en el central. (B)

Javier Robles en el derecho. (B)

Lanzador Santos Jarquín (C); el Jugador Más Valioso (JMV) del torneo anterior.

Recordemos que en el line up debe haber máximo cuatro peloteros categoría A, tres B y mínimo tres C.

Las series del primer fin de semana en el Pomares 2022 serán Costa Caribe Sur ante Los Dantos, la Costa Caribe Norte ante Estelí, Las Minas reciben a Masaya, por su parte Río San Juan ante Frente Sur-Rivas, el equipo Zelaya Central vs Madriz, el team de Nueva Segovia ante los Tiburones de Granada, Carazo vs Tigres de Chinandega, el León vs Toros de Chontales y los Productores de Boaco ante los Indígenas de Matagalpa.