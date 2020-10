Calendario de Reprogramación del Pomares Sub 23

La actividad del Campeonato Nacional German Pomares Sub 23 continúa hoy con los partidos reprogramados por la CNBS, Granada vs Rivas se estarán midiendo en la gran sultana a las 10 a.m.

Malpaisillo visitará Matagalpa para realizar un juego de 7 entradas ante los Indígenas, en Masaya los Toros de Chontales buscarán completar la barrida contra las Fieras del San Fernando que ayer perdieron 7-5 y 4-3 ante los Toros.

-Publicidad-

Mañana continua la actividad beisbolera con el doble juego entre los Indios del Bóer y el Frente Sur Rivas en Managua a las 10 a.m. Matagalpa jugará dos partidos ante Nueva Segovia en Matagalpa a las 10 a.m. la serie está 2-0 a favor de los Indígenas.

El viernes Malpaisillo y Estelí sostendrán dos partidos en Estelí desde las 10 a.m. Madriz y León en doble juego completan la actividad del viernes.