Caitlyn Jenner reveló por qué le molestaba tener pene

El ex atleta estadounidense publicó un libro en el que desarrolla sus vivencias y detalla la incomodidad que sentía antes de someterse a una operación de cambio de sexo.

Caitlyn Jenner, famoso por ser medallista olímpico y luego padrastro de las hermanas Kardashian, tomó la decisión más drástica después de su impactante transformación en 2015. Se sometió, en enero pasado, a una cirugía de resignación de sexo para sentirse toda una mujer.

“La cirugía fue un éxito y me siento no sólo maravillosa, sino liberada”, revela Jenner, de 67 años, en su libro de memorias titulado The Secrets of My Life (Los secretos de mi vida), que saldrá pronto a la venta.

Jenner, ganador de un oro olímpico en decatlón, se sometió a la operación en enero de este año: “¿Por qué lo consideré? Porque es sólo un pene. No me sirve para nada más que para hacer pis en el bosque. Sólo quiero tener todas las partes correctas”, sentenció. “Estaba cansada de meter la maldita cosa adentro todo el tiempo”, añadió.

El padre transexual de seis hijos también explicó que tomó la decisión de hacer pública su última cirugía porque está cansada de que la gente le pregunte si aún conserva sus partes masculinas: “Ahora ya saben. Es por eso que esta es la primera y última vez que voy a hablar de ello”.