Cadena Perpetua a monstruo que mató a mujer y su hijito en Nicaragua

A cadena perpetua fue condenado este miércoles el sujeto Luis Evelio García Estrada, de 28 años, quien masacró a machetazos a su cónyuge Jessica del Carmen Guido Chévez, de 21 años de edad, y al hijito de esta, de iniciales J.A.G., de 15 meses de edad.

Luis Evelio García Estrada aseguró que no se arrepiente del horrendo crimen y que lo volvería a hacer

La sentencia fue impuesta por Jazohara Zamora Rivera, jueza especializada en Violencia del Distrito Penal en Siuna, Caribe Norte.

El doble crimen sucedió la mañana del sábado 29 de mayo en la comunidad Wasminona, en el municipio de Rosita.

En las investigaciones, la Policía determinó que el mismo sábado, el delincuente Luis Evelio García, motivado por discordias de pareja, atacó a machetazos a Jessica del Carmen Guido y a su hijito ocasionándoles la muerte, y luego se dio a la fuga.

Cinco días después, oficiales de búsqueda capturaron al delincuente en la comunidad Asturias No. 2, en el municipio de Jinotega, y ocuparon como prueba el machete de 65 centímetros de largo con que cometió los crímenes.

“Estaba enojado y se me metió el diablo, pero no me arrepiento…si volviera a nacer, lo volvería hacer”, dijo el sujeto en la audiencia anterior durante la cual admitió los hechos.

Con este suman cuatro los sujetos que han sido condenados a cadena perpetua por cometer crímenes de odio en Nicaragua, desde que se aprobó el 19 de enero de este año.