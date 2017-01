Buscan por mar y tierra al asesino de una policía en La Florida, EEUU

La policía estadoundiense está buscando por mar y tierra a un hombre que asesinó a una oficial de policía en un popular centro turístico de Orlando, Florida.

La víctima fue identificada como la sargento Debra Clayton mientras que un segundo oficial también perdió la vida debido a un accidente de tránsito mientras continúa la búsqueda del asesino.

El sospechoso fue identificado como Markeith Loyd, de 41 años, quien le disparó a la oficial cerca de una Tienda Walmart en Orlando.

Markeith Loyd is the suspect who shot OPD officer this morning. Anyone w/info please call 1-800-423-TIPS @CrimelineFL pic.twitter.com/TeABsCsTh4

— Orlando Police (@OrlandoPolice) January 9, 2017