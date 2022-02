Buscan a hondureño que le cortó las manos a una mujer y presuntamente huyó a Nicaragua

La Policía hondureña informó que pidió apoyo a la población para tratar de localizar al sujeto Luis González Viera, quien supuestamente huyó hacia Nicaragua, luego que el pasado 9 de febrero le cercenó las dos manos a una mujer que lo rechazó sentimentalmente en el departamento Choluteca, en Honduras.

El hecho se dio a conocer luego de que en la comunidad Santa Teresa, El Triunfo, Choluteca, zona sur de Honduras, el sujeto le mutiló con machete las manos a Rosaura Herrera López, de 35 años.

Tras la agresión, la mujer fue trasladada desde el Hospital del Sur hacia el Hospital Escuela de Tegucigalpa, debido a la gravedad de las heridas.

“Me enamoraba y él se enojó porque yo no presté atención a las citas que me ponía. Que yo me mirara con él me decía, pero yo tengo mi marido y él tiene a su mujer”, expresó la mujer afectada.

Según informes recopilados por los cuerpos de inteligencia de Honduras, el catracho Luis González Viera habría pasado por un punto no autorizado de un sector fronterizo entre la hermana República de Nicaragua y Honduras, indicaron las autoridades.

“Esto se está trabajando en combinación con las autoridades de la hermana República de Nicaragua y así arrestar lo más pronto posible a la persona que cometió este delito”, agregaron.

Las autoridades hondureñas han acusado al hombre de “femicidio agravado en su grado de ejecución tentativa inacabada”, sin embargo, este luego de cometer el crimen se dio a la fuga.