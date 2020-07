Buscan a hombre que atacó a su ex mujer porque ella lo abandonó en Jinotega

Autoridades policiales investigan el paradero de Wilder Oniel Díaz, de 27 años, quien intentó matar a filazos a su ex mujer Beatriz Gutiérrez Hernández, en la comunidad Los Molejones, del municipio de San José de Bocay, en el departamento de Jinotega.

La perjudicada relató que estaba acostada con su actual pareja Alexander Rivera cuando llegó Wilder Díaz a golpearle la puerta bien bolo, exigiéndole que le abriera.

“Cuando abrí la puerta, él me alumbró la cara con un foco y me tiró varios machetazos, tuvo que salir Alexander en mi auxilio si no estuviera muerta” dijo Beatriz Gutiérrez quien resultó con heridas de machete en distintas partes de su cuerpo.

Conocidos manifestaron que Beatriz y Wilder están separados desde el 2019 y durante su tiempo de relación procrearon dos hijos que actualmente tienen 11 y 7 años.

La lesionada fue trasladada al hospital primario de Ayapal donde recordó con lágrimas todo el calvario que vivió con Wilder Díaz, mismo que en el 2019 intentó quemarla viva con todo y sus hijos al incendiarle su vivienda en ese entonces ubicadas en Planes de Vilán, San José de Bocay.