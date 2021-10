Búfalo Boxing presenta mega cartelera en el Puerto Salvador Allende

Este sábado 30 de octubre la empresa boxística Búfalo Boxing, que dirige la licenciada Ruth Rodriguez, montará una mega cartelera en el Puerto Salvador Allende a partir de la 7 de la noche.

“Sastifecha me siento porque todo está listo para la cartelera número 6 de este año de mi empresa y darle infinitamente gracias a Dios y a este gran Gobierno que siempre me ha apoyado para poder llevar boxeo en todo el país”, fueron las palabras de Rodriguez.

Mientras que el bicampeón Rosendo Alvarez, promotor de la empresa, explicó que esta cartelera constará de 7 combate entre ellos 3 peleas internacionales.

La pelea estelar de la noche será entre Marcio Soza en la 126 lbs vs Elisson Marque por el título fedecaribe AMB

Por el título Fedecentro de la 140 lbs de la AMB pelearán Gabriel Escalante vs Israel Lopez.

La tercera pelea de importancia la llevarán Norberto Casco versus el norteamericano Quincy Lavallais.

Mientras que los otros 4 combates los realizarán Jovanny Tellez vs Alexander Taylor,Roberto Bejarano vs el americano Traborus Barnes, Giezy Corea se enfrentará a Bryan Castillo y Manuel peleará vs el americano Joshua Draugther.

Alvarez enfatizó que la cartelera dará inicio a la 7 pm y que la entrada es completamente gratis, cumpliendo con las medida de bioseguridad ante la COVID-19.