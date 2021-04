Bryan Herrera sigue dominando la efectividad del béisbol nacional

El jinotegano Bryan Herrera se mantiene al frente de los mejores lanzadores del torneo German Pomares; lanza 0.60 de efectividad para comandar ese departamento.

Herrera lanza 47 entradas y solamente permite 4 carreras limpias, permite 32 imparables, poncha a 33 y recibe quince bases por bolas. Su récord es de 5-1 en ganados y perdidos.

El sub líder es el costeño Kenword Burton con 0.62 (33.2 inning y 3 carreras limpias), Joaquín Acuña de León tiene 0.68 y Wilfredo Pinner de la Costa Caribe 0.93, cierran la lista de los lanzadores que tienen su efectividad por debajo del 1.00.

El lanzador con más apariciones es Jimmy Bermúdez de los Indios del Bóer con 14, en juegos iniciados Gustavo Martínez de Masaya, Jorge Bucardo de los Dantos y Braulio Silva del Bóer, tienen nueve cada uno.

En juegos completos Carlos Teller de Estelí, Pedro Torres del Frente Sur-Rivas y Samuel Estrada de los Indígenas de Matagalpa tienen cuatro cada uno.

El líder en victorias es Braulio Silva de los Indios con 7, Carlos Teller y Norman St Clair de la Costa Caribe tienen 6 cada uno. Miguel Suazo de Carazo es el máximo perdedor con 6.

El que comanda el departamento de los juegos salvados es Wilbert Bucardo del Bóer con nueve.

El zurdo Teller es el que más inning lanzados tiene con 50, Jorge Bucardo 49.2, Junior Téllez 49.1, Braulio Silva 48. En ponches, el jinotegano Sheyder García es el líder con 49, Braulio del Bóer 46, Bucardo 45, Luis Castellón de Jinotega 44.

Las series para este fin de semana serán las siguientes:

En San Carlos, los Indios del Bóer jugaran ante Rio San Juan, por su parte Zelaya Central vs Costa Caribe, los Dantos ante las Brumas de Jinotega, el equipo de Masaya vs León, los Tigres de Chinandega ante Estelí, los Indígenas de Matagalpa ante Nueva Segovia, el equipo de Carazo vs Madriz, los Toros de Chontales ante los Tiburones de Granada y el Frente Sur-Rivas vs Productores de Boaco.