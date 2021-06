Britney Spears pide su libertad ante juez: “Merezco tener una vida, mi padre debería estar preso”

La estrella Britney Spears habló ante una jueza y pidió que se termine la tutela bajo la que se encuentra desde hace 13 años, al calificarla como abusiva.

Britney Spears pide su libertad ante juez

“Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz, pero estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir, Solo quiero recuperar mi vida”, testificó Spears.

Desde 2008, cuando la cantante enfrentó una crisis de salud mental, su carrera, tratamientos médicos y finanzas han estado en manos de tutores legales en un arreglo conocido como “tutela”.

El acuerdo ordenado por una corte le dio a su padre, Jamie Spears, control sobre su patrimonio, de unos US$60 millones, y otros aspectos de su vida.

En los 23 minutos que Spears testificó, divulgó detalles personales que han causado gran conmoción.

“Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos”, declaró.

“Así que básicamente esta tutela me está perjudicando más que beneficiándome. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida”, sentenció.

La cantante dijo también que el litio, la medicación que alguna vez le dieron “contra su voluntad”, era tan fuerte que se sentía “embriagada” y “no podía mantener una conversación”.

Después de un breve receso, la abogada defensora del padre de Spears leyó un comunicado en nombre de su cliente: “Él siente mucho ver a su hija sufriendo y con tanto dolor. El señor Spears ama a su hija y la extraña mucho”, añadió.

La artista de 39 años, sin embargo, dijo que su padre deseaba hacerle daño.

“El control que tenía… para dañar a su propia hija, 100.000%, le encantaba”, dijo.

La cantante finalmente admitió desconocer que ella podía pedir formalmente que se diera fin a la tutela legal.

“Pido disculpas por mi ignorancia”, dijo.

“Lo que he vivido es vergonzoso y desalentador, y es la principal razón por la que no hablé abiertamente. Pensé que nadie me creería”, declaró.

#FreeBritney

Los fans de Britney alrededor del mundo han lanzando en las redes sociales una campaña llamada #FreeBritney (Liberen a Britney), con la que buscan que la cantante recupere la autonomía sobre sus asuntos.

La prolongada disputa legal ganó renovada atención en 2021 luego del lanzamiento de Framing Britney Spears, un documental que se centró en el conflicto sobre la tutela de la cantante.

¿Por qué se ordenó la tutela?

Spears comenzó a comportarse de manera errática en 2007 después de que finalizara su divorcio del rapero Kevin Federline y perdiera la custodia de sus dos hijos.

Una serie de incidentes públicos despertaron preocupación por su bienestar mental, y la estrella generó titulares por afeitarse la cabeza y golpear el automóvil de un fotógrafo con un paraguas.

En 2008 fue internada dos veces en un hospital en virtud de una resolución de evaluación psiquiátrica temporal, después de un incidente en el que presuntamente se negó a entregar a sus hijos en un enfrentamiento que involucró a la policía.

Una corte estableció su tutela temporal en esa época y desde entonces se ha extendido gradualmente durante más de una década, aunque los detalles de la orden nunca se han hecho públicos.

En los años bajo la tutela, a Spears no le ha faltado trabajo: lanzó tres álbumes, realizó una exitosa residencia en Las Vegas e hizo numerosas apariciones en televisión, incluida una temporada como juez en el programa X Factor.