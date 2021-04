Braulio Silva es el máximo ganador del Pomares 2021

El lanzador derecho de los Indios del Bóer Braulio Silva, se convirtió este fin de semana en el máximo ganador del campeonato con seis victorias.

Braulio lanzó 5 entradas ante los Toros de Chontales para adjudicarse su sexto triunfo por solamente una derrota, los sub líderes son los lanzadores de Estelí Carlos Teller y Félix Carrasco y Norman St Clair de la Costa Caribe, con cinco cada uno.

Entre los lanzadores con más apariciones está el zurdo de los Dantos Ariel Downs con 13, Jimmy Bermúdez del Bóer con 12, los líderes en juegos iniciados son Gustavo Martínez de Masaya, Jorge Bucardo de los Dantos y Braulio Silva del Bóer, con ocho cada uno.

Los líderes en juegos completos son Samuel Estrada de los Indígenas de Matagalpa y Carlos Teller de Estelí con cuatro cada uno.

Solamente dos lanzadores tienen dos blanqueadas en el torneo, Elvin García de Estelí y Ronald Medrano de los Dantos.

El líder en juegos salvados sigue siendo Wilbert Bucardo del Boer con siete, Julio Cesar Raudez de los Tiburones de Granada tiene seis.

El líder en episodios lanzados es Bucardo con 45.1 inning de labor, Teller 43.1, Junior Téllez de León y Gustavo Martínez de Masaya tienen 42.1 entradas, Braulio Silva del Bóer 42 inning. El jinotegano Sheyder García domina los ponches con 45, Bucardo y Braulio con 41, Pedro Torres de Rivas tiene 38.

La jornada del próximo fin de semana será la siguiente: La Costa Caribe ante Rio San Juan, los Indios del Bóer vs Masaya, el norteño Estelí ante los Dantos, los Tigres de Chinandega vs Zelaya Central, el León vs Carazo, por su parte Nueva Segovia vs Brumas de Jinotega, los Tiburones de Granada vs Madriz, los Indígenas de Matagalpa ante Productores de Boaco y Toros de Chontales vs Frente Sur-Rivas.