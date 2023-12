Borracho hizo volar un Honda como el «auto fantástico» hasta quedar enganchado en un muro en Managua

El joven Donato Antonio Soto, de 22 años, quedó llorando, con la nariz ensangrentada y una herida en el hombro izquierdo, luego de subirse a una tapia de dos metros de altura cuando conducía su vehículo al estilo de Michael Knigth, del auto fantástico, en la rotonda Santo Domingo, antes conocida como Jean Paul Genie, en Managua, la madrugada de este sábado.

Cazadores de Noticias informaron que supuestamente, Donato manejaba borracho y a exceso de velocidad de sur a norte el carro Honda Civic color blanco, con placas de Granada 28-70, y al llegar a la vuelta de la rotonda, perdió el control del vehículo, pegó contra un poste y salió por los aires, hasta quedar sobre el muro que divide la carretera con el barrio 22 de enero.

“Tranquilo estoy bien, no quiero ir a ningún hospital, ya se me pasará el sangrado, solo quiero bajar el carro del muro, hoy me verguea mi papá, que se lo agarré escondido”, expresó el joven mientras se tambaleaba por lo borracho que andaba.

Poco después, al lugar se presentó un señor, que aparentemente era un progenitor, quien en lugar de llamarle la atención, más bien dio Gracias a Dios porque su muchacho había quedado con vida de milagro.

Agentes de Tránsito de la delegación cinco de policía llegaron al lugar del accidente para investigar el caso y aplicar la ley en caso de comprobarse.