Bóer sigue siendo el equipo más ofensivo del Pomares 2021

Después de jugarse los primeros 8 fines de semana los Indios del Bóer son el único conjunto que batea arriba de los 300 puntos colectivamente.

Los capitalinos conectan 269 imparables en 890 veces al bate, para un promedio de 302 puntos.

Además son el conjunto que más carreras anota con 168, el que más hits conecta (269), el que más bases por bolas recibe en el torneo con 102 (empatado con los Indígenas de Matagalpa), son el conjunto que más dobles conecta en la liga con 51, los que más cuadrangulares pegan con 21, el de mejor slugging 442 y los que más empujan con 153 remolques.

El sub líder en bateo colectivo es León con promedio de 296, Dantos 295, Nueva Segovia y Frente Sur-Rivas 294, Tigres de Chinandega y Productores de Boaco 292, Toros de Chontales 290.

Los equipos más discretos en bateo colectivo son Río San Juan es ultimo con promedio de 229, Madriz penúltimo 238, Carazo 243 y Zelaya Central 246 puntos.

En dobles conectados el Bóer es líder con 51, Matagalpa 44, Nueva Segovia 43, Costa Caribe y Toros de Chontales 42. El líder en triples es Chontales con 11, Costa Caribe 10.

El conjunto que más se poncha es Matagalpa con 189 y Rio San Juan 184, los que menos se ponchan son Dantos 95 y León con 114.

Las series para este fin de semana serán las siguientes:

En San Carlos, los Indios del Bóer jugarán ante Rio San Juan, por su parte Zelaya Central vs Costa Caribe, los Dantos ante las Brumas de Jinotega, el equipo de Masaya vs León, los Tigres de Chinandega ante Estelí, los Indígenas de Matagalpa ante Nueva Segovia, el equipo de Carazo vs Madriz, los Toros de Chontales ante los Tiburones de Granada y el Frente Sur-Rivas vs Productores de Boaco.