Bóer se enfrentará a Nueva Segovia y Dantos ante Río San Juan

Arrancamos la jornada dos del campeonato nacional de béisbol German Pomares 2021, donde los campeones nacionales Indios del Bóer se enfrentarán a Nueva Segovia y los sub campeones Dantos ante Rio San Juan.

Los dos equipos capitalinos estuvieron de la siguiente manera el primer fin de semana:

Los Indios derrotaron a los Dantos el viernes y el fin de semana (sábado y domingo) le ganaron dos de tres juegos a los Productores de Boaco, por su parte los Dantos perdieron ante el Bóer el viernes y ganaron dos juegos ante Masaya (sábado y domingo).

El Bóer jugará el sábado doble partido ante Nueva Segovia en Ocotal, desde las 3:30 pm y el domingo en el estadio Nacional a las 3:30pm, espere transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya.

Por su parte los Dantos jugaran el sábado en el Nacional doble juego desde las 10 am y el domingo doble partido (10am) en el antiguo estadio nacional.

Las otras series del fin de semana serán las siguientes: Costa Caribe recibirá en Rosita a los Indigenas de Matagalpa, por su parte Masaya ante Tigres de Chinandega, en Nueva Guinea; Zelaya Central vs Carazo.

En otros juegos; Estelí vs Tiburones de Granada, los Productores de Boaco vs León, el Frente Sur-Rivas vs Brumas de Jinotega y Madriz ante Toros de Chontales.

Recordemos que los únicos equipos que marchan invictos en el campeonato son los siguientes: León, Estelí, Indígenas de Matagalpa y Costa Caribe, todos con balance de 4-0 en ganados y perdidos.