Boer propina barrida a Carazo en el Pomares

Los Indios del Boer derrotaron en cuatro ocasiones este fin de semana a Carazo, en la continuación del campeonato nacional de beisbol Germán Pomares 2022.

Los capitalinos vencieron en par de ocasiones a los caraceños con marcador de 3-0 y 10-2 para completar la barrida. Los ganadores fueron Miguel Rojas y Samuel Guadamuz, perdieron Jaysson Aburto y Jeans Calderón.

En el primer desafío los más destacados fueron Wuilliam Vásquez de 3-2 con su octavo cuadrangular (lider del torneo) y dos empujadas, Mike Loaisiga con doble y empujada.

En el segundo partido Loaisiga empujó dos más, Álvaro Rubi ligo cuadrangular, Wiston Davila de 4-2 y dos empujadas, Carlos Castillo de 3-2 con cuadrangular y cuatro empujadas.

En otros desafíos, Estelí propinó par de nocaut 10-0 (los dos partidos) a Madriz para ganar la serie por barrida 4-0, León venció 8-2 a los Indígenas de Matagalpa, pero a segunda hora los norteños ganaron 9-8, para finalizar la serie 2-2.

Los Tigres de Chinandega ganaron 4-3 y 13-0 (nocaut en cinco entradas) a Río San Juan para ganar la serie 4-0.

Por su parte la Costa Caribe Norte derroto 10-7 a los Tiburones de Granada, pero a segunda hora los granadinos ganaron 4-2, para finalizar la serie 2-2. Los Toros de Chontales ganaron 6-1 a Zelaya Central y a segunda hora los costeños ganaron 11-1, la serie finalizó 3-1 a favor de los chontaleños.

Las Brumas de Jinotega ganaron 12-7 y 4-2 a Nueva Segovia, para ganar la serie 4-0.

El conjunto de Las Minas venció 1-0 en ocho entradas y 3-2 a los Productores de Boaco, para que la serie quedara empatada 2-2.

La próxima jornada será la siguiente:

Los Indios del Bóer viajarán a Siuna para enfrentarse a Las Minas, la Costa Caribe Sur espera a Madriz, la Costa Caribe Norte recibe a los Toros de Chontales, las Brumas de Jinotega vs Zelaya Central, los Productores de Boaco van ante Rio San Juan, el Frente Sur-Rivas vs Masaya, los Tiburones de Granada se enfrentarán a Esteli, los Dantos vs Tigres de Chinandega, los Indígenas de Matagalpa vs Nueva Segovia y Carazo ante León.