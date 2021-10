Bóer por el tetra campeonato en la nueva etapa del Pomares

Desde el 2009 inició la nueva época de los torneos de béisbol Germán Pomares y los Indios del Bóer han sido el único equipo en conseguir tres títulos y este año van por el tetracampeonato.

Los Indios en doce torneos (desde 2009-2020) han llegado a ocho finales, ganando tres y perdiendo cinco, nadie tiene más finales jugadas que ellos.

El primer campeón en la nueva era de los Pomares (2009) fueron los Tiburones de Granada que vencieron a Estelí. Las finales ganadas de los Indios del Bóer han sido: En 2010 ante la Costa Caribe, en 2014 nuevamente ante los costeños y en el 2020 vencieron a los Dantos.

Las finales pérdidas fueron ante los Indígenas de Matagalpa (2012), Costa Caribe (2013), Dantos (2016 y 2018) y ante los Leones de León en 2019.

Los Indios esta temporada (2021) finalizaron en la primera posición en la primera ronda, segundos en la segunda etapa (solamente superado por los Dantos) y se enfrentarán a los Indígenas de Matagalpa en cuartos de final.

Por año los que han levantado el trofeo en la nueva etapa de los Pomares son los siguientes:

2009: Tiburones de Granada vs Estelí.

2010: Indios del Bóer vs Costa Caribe.

2011: Estelí vs Costa Caribe.

2012: Indígenas de Matagalpa vs Bóer.

2013: Costa Caribe vs Bóer.

2014: Indios del Bóer vs Costa Caribe.

2015: Indígenas de Matagalpa vs León.

2016: Dantos de Managua vs Bóer.

2017: Frente Sur-Rivas vs León.

2018: Dantos de Managua vs Bóer.

2019: Leones de León vs Bóer.

2020: Bóer vs Dantos de Managua.