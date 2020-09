Bóer listo para el Pomares Sub 23 del 2020

La Junta Directiva de los Indios del Bóer dio a conocer el roster para el torneo German Pomares de la categoría Sub 23, que inicia este fin de semana.

El equipo será dirigido por el ex seleccionado nacional Ramón Padilla, quien tendrá al dominicano Rodney Rodríguez como entrenador de Lanzadores, Ronald Tiffer entrenador de Bateo, Francisco Hernandez coach de Primera, Jairo Mendoza coach de Tercera, Fulvio Delgado coach de Bullpen y William Calderón será el Preparador Físico.

El equipo lo conforman los siguientes peloteros:

Lanzadores: Elder Martínez, Haxel Carrasco, Jeans Calderón, Santos Jarquín, Wilfredo Miranda, Gabriel Sánchez, Juan Pérez, Samuel Guadamuz, Rolbyn Bigman y Lesther Medrano.

Los receptores: Janior Montes jr, Randy Meléndez y Carlos Mairena.

Jugadores de Cuadro: Carlos Castillo, Melvin Pérez, Cristian Moreno y Johayder Dávila.

Jardineros: Jhon Morales, Juan González, Marlon Oviedo, Sergio Salazar, Michel Espinoza.

El campeonato inicia este sábado y los partidos serán los siguientes:

Los Indios del Bóer a las 10 am en el antiguo estadio nacional ante los Dantos, Toros de Chontales ante Boaco, Masaya vs Frente Sur-Rivas, el conjunto de Nueva Segovia vs Madriz, los Indígenas de Matagalpa ante Estelí y Malpaisillo contra León, descansa Granada.

Todos los partidos se realizarán a las 10 am y serán doble juegos de siete entradas cada partido.