Bóer le gana la serie a los Dantos en el Pomares Sub-23

Los Indios del Bóer lograron ganar tres de cuatro partidos a los Dantos y se consolidaron en la segunda posición del grupo, del campeonato nacional de béisbol German Pomares Sub-23.

Los Indios barrieron el viernes a los Dantos y el sábado terminaron dividiendo para llevarse la serie. A primera hora los Dantos vencieron 4-2 a los indios, gano Edwing Muñoz en relevo y perdió Deybi Castro. A la ofensiva por el Bóer Carlos Bravo, Cristhian Moreno, Denzel Rivas 3-1 y Melvin Pérez, ligaron un imparable cada uno, por los ganadores Derek Loáisiga, Kevin Aguirre, Misael Pérez, José Rayo, Jonathan Zapata, Bryan Ruiz y Felipe Aguilar, ligaron también un imparable cada uno.

A segunda hora, el Bóer venció 9-8 a los Dantos, Oscar Leiba en relevo fue el ganador, perdió Marlon Acevedo y Breyner Reyes se apuntó el juego salvado. Los mejores bateadores por el ganador fueron: Denzel Rivas de 4-3 y tres empujadas, Carlos Mairena 3-2, un triple, dos anotadas y dos empujadas, Milkar Pérez 4-2, triple y dos empujadas, Cristhian Moreno 5-2. Por los Dantos, Derek Loáisiga 4-3, Misael Pérez 3-2.

“Hay que destacar que el Bóer anotó 7 carreras en primer inning. Batearon 12 de forma oficial, conectaron 7 hits, de ellos un doble y dos triples, que se combinaron a 3 errores”, destaca el comunicado.

Con este resultado la tabla de posiciones esta de la siguiente manera:

Grupo Nor-Caribe: Indígenas de Matagalpa 12-3 en ganados y perdidos, Brumas de Jinotega 10-6, Costa Caribe Norte 5-11, Las Minas 4-11

Grupo Centro: Zelaya Central 11-5, Toros de Chontales 6-5, Costa Caribe Sur 6-6 y Productores de Boaco 4-11.

Grupo Nor-Occidente: El Viejo-Chinandega 11-3, Nueva Segovia 11-5, Estelí 7-5, Malpaisillo 6-10, Madriz 4-9 y León 4-11.

Grupo Oriente: Frente Sur-Rivas 12-4, Indios del Bóer 9-6, Cafeteros de Carazo 8-7, Dantos y Tiburones de Granada 8-8, Masaya 2-14.

Los Juegos del próximo jueves 03 de noviembre serán los siguientes:

En Nueva Guinea, 10:00 AM, Zelaya Central vs Chontales.

En Boaco, 11:00 AM, Boaco vs Caribe Sur.

En Siuna, 10:00 AM, Las Minas vs Caribe Norte.

En Jinotega, 10:00 AM, Jinotega vs Matagalpa.

En Potosí, 10:00 AM, Rivas vs Granada.

En el Antiguo Estadio Nacional, 10:00 AM, Bóer vs Masaya.

En Ciudad Sandino, 10:00 AM, Dantos vs Carazo.

En Totogalpa, 10:00 AM, Madriz vs Malpaisillo.

En Ocotal, 10:00 AM, Nueva Segovia vs El Viejo-Chinandega.

En León, 10:00 AM, León vs Estelí.