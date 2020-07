Bóer clasifica a su final 22 en la historia de la primera división

Bóer en las Finales de Primera División CAMPEONATO RIVAL POSICIÓN 1971 vs Gran, Chin y FCaña Cuarto 1973 vs Gran, FCaña y 5 Estrellas Tercero 1975 vs Estelí Campeón 1976 vs Chinandega Campeón 1977 vs Estelí Campeón 1986-1987 vs Dantos Subcampeón 1991-1992 vs San Fernando Subcampeón 1994-1995 vs San Fernando Campeón 1995-1996 vs San Fernando Campeón 1996-1997 vs León Subcampeón 1997-1998 vs San Fernando Campeón 2000-2001 vs León Subcampeón 2002 vs Chinandega Campeón 2005 vs Matagalpa Campeón 2010 vs Costa Caribe Campeón 2012 vs Matagalpa Subcampeón 2013 vs Costa Caribe Subcampeón 2014 vs Costa Caribe Campeón 2016 vs Dantos Subcampeón 2018 vs Dantos Subcampeón 2019 vs León Subcampeón 2020 vs ¿?