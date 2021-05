Bóer ante Rivas este jueves en la continuación del Pomares 2021

La Comisión Nicaragüense de Béisbol dio a conocer el nuevo calendario de juegos para esta semana, en la continuación del torneo German Pomares 2021.

La mejor serie la protagonizarán desde este jueves el líder Indios del Bóer ante el sub líder Frente Sur-Rivas.

Los capitalinos marchan en la cima con récord de 37-12 en ganados y perdidos, además ganan 23 de sus últimos 24 partidos; es el mejor equipo jugando de visitante con un registro de 21-5, por su parte Rivas tiene 34-14 y jugando en casa son los mejores con 24-2 en ganados y perdidos.

Sin duda alguna será la mejor serie de esta semana, que arranca este jueves en el Estadio Nacional (2 pm) en transmisión deportiva de los Galácticos de La Nueva Radio Ya, continua el viernes en el estadio Yamil Ríos de la ciudad fronteriza, ambos días se jugaran doble juego de siete entradas cada uno.

La jornada de jueves-viernes se completará con las siguientes series: Productores de Boaco ante Zelaya Central, Brumas de Jinotega vs Madriz y León ante los Indígenas de Matagalpa.

Para el sábado-domingo se jugará así: En el Estadio Nacional los Dantos ante Costa Caribe, los Tiburones de Granada vs Rio San Juan, por su parte Masaya ante Carazo, los Tigres de Chinandega vs Nueva Segovia y los Toros de Chontales vs Estelí.

La tabla de posiciones tiene a los Indios del Bóer lideres con record de 37-12, Frente Sur-Rivas 34-14, Estelí 32-16, Dantos 31-18, Indígenas de Matagalpa 28-20, Costa Caribe 27-21, Productores de Boaco y los Tigres de Chinandega 26-22, Tiburones de Granada 25-23, León 24-24, Brumas de Jinotega y Masaya 23-25, Toros de Chontales 22-26, Nueva Segovia 21-27, Zelaya Central 20-28, Carazo y Rio San Juan 12-36 y Madriz en la última posición con 10-38.