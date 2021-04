Bóer a seguir escalando en el Pomares ante Masaya

Los Indios del Bóer, que vienen de ganarle los cuatro partidos de la serie a los Toros de Chontales, tratarán de extender su buen momento ante Masaya este fin de semana, en la continuación del torneo German Pomares 2021.

Los capitalinos jugarán el sábado doble partido en Managua (3:30 pm) y el domingo (10 am) en el estadio Roberto Clemente de Masaya.

-Publicidad-

Los abridores por los Indios serán Roger Marín (3-2 en ganados y perdidos y 2.50 de efectividad), Braulio Silva (6-1 y efectividad de 2.17), Elder Martínez (2-3 y 4.89) Wilfredo Miranda.

Por su parte Gustavo Martínez (3-3 y 2.31), Gerald Rojas (3-3 y 4.90), José David Rojas (0-3 y 2.76) y Jefferson López (3-1 y 4.45) por Masaya.

Los capitalinos tienen como principal figura ofensiva a Edgar Montiel, quien promedia 383 puntos, Mike Loaisiga 375, Brian Montiel 361, Álvaro Rubí 354, Javier Robles 349, Roger Leyton y Wuilliam Vásquez 333 y Juan Carlos Urbina con promedio de 301, cierran la lista de los bateadores capitalinos por encima de los 300 puntos.

El Bóer promedia colectivamente 308 puntos y es el mejor equipo en bateo colectivo del Pomares.

Por Masaya el mejor bateador es Enmanuel López con promedio de 381 puntos, Darrel Campbell 329, Renato Morales 324, Freddvil Chevez 319 y Enmanuel Aburto 318 puntos. Colectivamente Masaya tiene un promedio de 279 puntos.

La tabla de posiciones tiene a Estelí líder con record de 21-7, Costa Caribe 19-7, Frente Sur-Rivas 18-10, Indios del Bóer 18-11, Toros de Chontales 17-11, Masaya 16-11, León 16-12, Dantos 16-13, Productores de Boaco y Tigres de Chinandega 15-13, Tiburones de Granada 13-12, Zelaya Central 13-14, Brumas de Jinotega y los Indígenas de Matagalpa 11-17, Nueva Segovia 9-18, Rio San Juan 8-20, Carazo 7-21 y Madriz 6-22.

La jornada de este fin de semana será la siguiente

Costa Caribe recibe a Rio San Juan, los Indios del Bóer vs Masaya, el norteño Estelí ante los Dantos, los Tigres de Chinandega vs Zelaya Central, el León vs Carazo, por su parte Nueva Segovia vs Brumas de Jinotega, los Tiburones de Granada vs Madriz, los Indígenas de Matagalpa ante Productores de Boaco y Toros de Chontales vs Frente Sur-Rivas.