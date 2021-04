Bóer a mantener ritmo y Estelí el liderato en el Pomares 2021

Los Indios del Bóer están pasando por su mejor momento en el campeonato de béisbol German Pomares 2021, ganan 8 partidos de manera consecutiva y 11 de sus últimos 13 desafíos, por su parte Estelí es líder del torneo.

Los Indios viajaran a San Carlos para enfrentarse a Rio San Juan en doble juego el sábado (10 am) y domingo (9:30 am), en lo que debe ser una serie cómoda para los capitalinos, ya que el conjunto local se encuentra en la posición 16 de 18 equipos, su balance es de 9-23 en ganados y perdidos.

El Bóer tendrá como abridores en la serie al líder en victorias del torneo, Braulio Silva, quien presenta récord de 7-1 en ganados y perdidos.

Además tiene efectividad de 1.90, solamente permite trece carreras limpias en 48 entradas de labor, poncha a 46 y regala quince bases por bolas.

También estarán Roger Marín, quien en su carrera tiene 151 victorias y mil ponches, serán parte de la rotación este fin de semana Santos Jarquín y Heberto Pérez.

Los Indios son líderes en bateo colectivo con promedio de 302 puntos y cuartos en picheo con 2.56 de efectividad.

Por su parte Rio San Juan tendrá en el montículo a los abridores Juan Pablo López (récord de 1-5 y 1.98 de efectividad), Norman López (2-4 y 3.35), Carlos Alemán (3-4 y 4.64) y Gilmer Soto (0-5 y efectividad de 5.85).

Colectivamente el equipo es último en bateo colectivo con promedio de 276 puntos y en picheo también son últimos con 4.85.

Aquí están todas las series del fin de semana en el Pomares-2021:

En San Carlos, los Indios del Bóer jugarán ante Río San Juan.

El conjunto de Zelaya Central vs Costa Caribe.

Los Dantos ante las Brumas de Jinotega.

El equipo de Masaya vs León.

Los Tigres de Chinandega ante Estelí.

El team de los Indígenas de Matagalpa ante Nueva Segovia.

El equipo de Carazo vs Madriz.

Los Toros de Chontales ante los Tiburones de Granada.

El Frente Sur-Rivas vs Productores de Boaco.