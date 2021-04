Bóer a mantener la racha y Estelí el liderato del Pomares 2021

Se pone en marcha el décimo fin de semana del campeonato nacional de béisbol German Pomares 2021 y los Indios del Bóer mantienen una racha de 12 victorias de manera consecutivas y están a solamente medio juego del líder del torneo, Estelí.

En la jornada diez del Pomares tendremos muy buenas series, la que protagonizaran Frente Sur-Rivas ante la Costa Caribe y León contra los Dantos.

Los campeones nacionales Bóer estarán ante los Tigres de Chinandega y los líderes Estelí ante Masaya.

Los Indios vienen de ganar tres series de manera consecutiva por barrida a los Toros de Chontales, Masaya y Río San Juan.

Los capitalinos están en la segunda posición del torneo con balance de 26-11 a solamente medio juego de los líderes Estelí, que presenta 25-9.

El Bóer es líder en bateo colectivo de la liga con promedio de 321 puntos y Chinandega tiene 297, para ubicarse en el cuarto lugar.

Los norteños (Estelí) estarán en una serie ante Masaya, donde el manager es el ex grandes ligas nicaragüense Marvin Benard. Los estelianos son dirigidos por Omar Cisneros.

El Estelí viene de perder a mitad de semana un partido por nocaut ante los Dantos. Hay que destacar que solamente el Bóer y Estelí, no han perdido series en el campeonato.

Por su parte el Frente Sur-Rivas chocara ante la Costa Caribe, León vs Dantos, Madriz ante Nueva Segovia, los Productores de Boaco ante los Toros de Chontales, las Brumas de Jinotega vs Carazo, el equipo de Rio San Juan vs Zelaya Central y los Tiburones de Granada ante los Indígenas de Matagalpa.

La tabla de posiciones tiene a Estelí líder con 25-9 en ganados y perdidos, Indios del Bóer 26-11, Costa Caribe 24-10, Frente Sur-Rivas 24-12, Tiburones de Granada 20-13, León 21-15, Tigres de Chinandega 19-17, Dantos 18-16, Masaya y los Indígenas de Matagalpa 18-18, Productores de Boaco y Toros de Chontales 17-19, Zelaya Central 16-19, Brumas de Jinotega 15-19, Nueva Segovia 12-23, Carazo 10-26, Madriz y Rio San Juan en la última posición con record de 9-27.