Bluefields inaugura monumental proyecto de agua potable

Con la presencia de las autoridades regionales, locales y familias, la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) hizo entrega del nuevo sistema de agua potable al municipio de Bluefields que abastecerá de vital líquido las 24 horas y todos los días a esta región del Caribe Sur nicaragüense.

Fueron arduos meses de trabajo monumental que realizaron los equipos de Enacal junto a las autoridades de esta región, para la construcción y equipamiento de obras de captación en la zonas de Caño Silva y Río Kukra, 2 estaciones de Bombeo, Planta Potabilizadora, 4 Tanques de Acero Vitrificado, 40 kilómetros de líneas eléctricas y la instalación de 128 kilómetros de tuberías, incluyendo 8 cruces aéreos, taller electromecánico y laboratorio de calidad de agua.

El presidente ejecutivo de Enacal, compañero Ervin Barreda, manifestó que este proyecto permitirá restituir el derecho humano al agua potable a 12 mil familias, para un total de 64,800 pobladores de la ciudad de Bluefields que tendrán agua de manera permanente.

La obra tuvo una inversión de 33 millones de dólares que fueron financiados por la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y fondos del tesoro de la República otorgados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Un dato importante es que el proyecto generó más de 2 mil 500 empleos directos e indirectos durante 36 meses.

“Hoy realmente es un día histórico para Bluefields y el país, 420 años de historia de este Bluefields que hemos estado soñando generación tras generación de contar con un sistema que nos garantice agua potable en cada una de nuestras casas y por fin después de muchos esfuerzos, por fin en la historia nuestro Bluefields va a poder contar con un sistema que nos garantiza agua que recorre más de 150 kilómetros desde donde se toma el agua para que llegue a nuestras casas y poder garantizar que tenemos agua potable, realmente es un momento histórico”, dijo el alcalde Gustavo Castro.

Barreda también coincidió en destacar que la inauguración del proyecto de agua potable es algo histórico para Nicaragua y que se fundamenta en esa ruta de restitución de derechos y de integración plena de la región del Caribe con el pacifico.

“Estamos inaugurando este monumental proyecto, que es un proyecto de más de 35 millones de dólares y que cuenta con más de 150 kilómetros de tubería instalada para asegurar el agua con calidad y de primera línea que cumpla con todas las normas de calidad. Estamos restituyendo derechos a más de 12 mil familias, nos sentimos muy orgullosos y honrados de estar representando al presidente comandante Daniel y la compañera Rosario, a nuestro gobierno acompañando a las autoridades regionales, a las familias y comunidades indígenas, hoy podemos decir que es una realidad el proyecto de agua potable”, destacó Barreda.

Señaló que gracias al Gobierno de Nicaragua en esta región del Caribe Sur y particularmente Bluefields ha venido transformándose para el desarrollo de la familia, como la carretera y muchos otros proyectos que fomentan la capacidad productiva del municipio y otros en salud.

También muy pronto en el Caribe Norte se está trabajando para inaugurar en las próximas semanas un proyecto similar en Bilwi Puerto Cabezas que vendrá a brindar agua potable a más de 16 mil familias donde se invierten 25 millones de dólares. En esta ciudad el proyecto contempla la ciudad de Bilwi, seis comunidades indígenas y el sistema de alcantarillado.

“Esto quedará para la historia como decía nuestro alcalde, es un proyecto de gran magnitud por primera vez Bluefields tendrá agua potable las 24 horas, no todos los barrios contaban con agua potable y era por ciertos días, pero ahora tendremos todos los días las 24 horas y esto significa un gran paso de superación y la prosperidad”, dijo Vilma Zamora.

El secretario político del FSLN en el Caribe Sur, Johnny Hodgson manifestó que a pesar que en esta región el agua abunda, dado que es una zona que está rodeada por ríos y llueve la mayor parte del tiempo, no se contaba con el sistema potable, por eso el proyecto es histórico.

“El agua potable siempre ha sido una preocupación, pero ese sueño no podía convertirse en realidad porque los gobiernos que habían en Nicaragua excluían a la Costa Caribe, la miraban como una colonia, como un lugar donde se puede sacar recursos y no era necesaria meterle recursos, pero cuando llegó el comandante Daniel al gobierno en el 2006 una de las primeras acciones fue llamar a los líderes de la costa, a los sandinistas y no sandinistas, a todos los llamó para sentarse a ver cuales eran nuestras prioridades y como en el desarrollo de Nicaragua podría reflejarse la Costa Caribe y qué debía hacerse para que nosotros nos sintiéramos reflejados y entonces definimos nuestras prioridades y esa se incluyeron en la estrategia de desarrollo de la Costa Caribe y es así como hemos ido avanzando en convertir esos sueños históricos en realidad y hoy uno de esos sueños lo estamos convirtiendo en realidad”, expresó Hodgson que recordó que la carretera a Bluefields, a Laguna de Perlas, a Kukra Hill, El Tortuguero y otras también se hicieron realidad.