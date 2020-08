Blanca García denuncia a irresponsable conductor que le destruyó “el bumper”

A través de redes sociales, Blanca García denunció a un irresponsable conductor que le destruyó el bumper de su vehículo, en el sector de El Zúmen, en Managua.

Blanca García

“Me baje del carro, me vio embarazada y se fue, al parecer es una cuadrilla de UNIÓN FENOSA o no se dé que empresa, les pido de favor que si alguien la ve me indique en qué lugar; los daños materiales se reponen (porque me daño todo el bumper de mi carro) pero el susto por la irresponsabilidad y desconsideración de esta gente no puede pasar desapercibido.

Hace aproximadamente 20/25 minutos en el sector del zumen ; esta camioneta me acaba de chocar y se dio a la fuga.Me… Posted by Blanca García on Monday, August 3, 2020

-Publicidad-

Afortunadamente la preciosa ex presentadora y su bebé Eduardo Santiago, que viene en camino, se encuentran bien a pesar del tremendo susto que se llevaron.