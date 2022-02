Betty Davis, ícono del funk, muere a los 77 años

La cantante estadounidense de funk y soul Betty Davis falleció este miércoles a los 77 años, así lo confirmó Danielle Maggio, amiga de la artista en declaraciones a la prestigiosa revista Rolling Stone.

La directora de comunicaciones del condado Allegheny (Pensilvania), donde la estrella vivía, Amie Downs, señaló que la artista murió por causas naturales.

Es recordada por ser esposa del famoso trompetista y compositor estadounidense Miles Davis, quien se convirtió en su segunda esposa y cuyo matrimonio sólo duró un año.

La cantante de funk y soul fue conocida por canciones como ‘Get Ready for Betty’, ‘It’s My Life’ y ‘If I’m in Luck I Might Get Picked Up’, entre otras.

Fue considerada una figura influyente en la escena musical de Nueva York de fines de los años sesenta.

Escribiría la canción de los hermanos Chambers “Uptown (to Harlem)” y en 1969 Davis, aparecería en la portada de Filles de Kilimanjaro del gran jazz, con Betty también como inspiración detrás de “Mademoiselle Mabry” de Miles.